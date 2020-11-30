Завтра 1 декабря пройдет судебное заседание в отношении мундепа Юлии Галяминой

Тверской суд проведет 1 декабря очередное заседание по делу муниципального депутата Юлии Галяминой. Ее обвиняют по «дадинской» статье за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Как расказала сама Галямина в эфире радиостанции «Эхо Москвы», по всей видимости, суду дана установка завершить дело до Нового года.

«Завтра состоится очередное заседание по моему делу. Ничего нового не произойдет, будут допрашивать полицейских. Это будут опять странные показания, так как ни слова правды они не скажут. Но за то я буду угощать завтра всех пирожками — они меня пытаются упечь, а я пеку пирожки», — рассказала депутат.

«В декабре будет плотный график судебных заседаний, они пройдут 3, 8, 9 и 15 декабря. Видимо это решение кого-то вышестоящего, хотят закончить дело до конца года, чтобы уже выйти на приговор», — отметила она.

Юлия Галямина и ее адвокаты намерены требовать полноценного рассмотрения всех обстоятельств дела и допроса всех свидетелей защиты, а не только стороны обвинения.



Политика обвиняют в многократном нарушении митингового законодательства. Однако сама Галямина с обвинениями не согласна.

Ю.Галямина считает, что это дело было заведено только для того, чтобы не допустить ее до выборов в Госдуму.