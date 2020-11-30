Сбербанк не исключает выпуска собственной криптовалюты

Эксперименты с так называемым «сберкоином» могут начаться уже в будущем году. Об этом сообщил сегодня председатель правления банка Герман Греф. Он отметил, что у кредитной организации есть все наработки на эту тему. При этом Сбербанк внимательно следит за тем, что делает Центральный банк, находится с ним в переговорном процессе и намерен увязывать свою деятельность с тем контекстом, который будет выбран как стратегия развития цифрового рубля.