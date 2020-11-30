Сбербанк не исключает выпуска собственной криптовалюты

Эксперименты с так называемым «сберкоином» могут начаться уже в будущем году. Об этом сообщил сегодня председатель правления банка Герман Греф. Он отметил, что у кредитной организации есть все наработки на эту тему. При этом Сбербанк внимательно следит за тем, что делает Центральный банк, находится с ним в переговорном процессе и намерен увязывать свою деятельность с тем контекстом, который будет выбран как стратегия развития цифрового рубля.
2020-11-30T20:35:25+03:00
2020-11-30T20:35:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2750504-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:35, 30 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…