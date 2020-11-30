Статья о запрете публикации кадров с полицейскими во Франции отозвана на доработку

Правящая коалиция в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции отзывает статью 24 находящегося на рассмотрении законопроекта «О глобальной безопасности», которая запрещает злонамеренную публикацию фото и видеозаписей полицейских и жандармов при исполнении. Об этом заявил глава делегации партии «Республика на марше» в Нацсобрании Кристоф Кастанер.



«С сегодняшнего вечера мы возвращаемся к работе над изменением статьи 24. Мы представим полностью переработанный вариант», — заявил Кастанер.