ОПЕК отложила до завтра принятие решения о механизме сокращения добычи нефти в начале следующего года

Планируется обсудить это со странами, не входящими в Организацию стран-экспортеров нефти, — сообщают российские информагентства со ссылкой на источники. Формально встреча пока продолжается, собеседник ТАСС отметил, что базовым сценарием пока остается продление текущего уровня сокращения до конца марта.