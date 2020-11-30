Минфин направил в российские регионы 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам в этом году

Речь идет о персонале, который работает с ковид-пациентами. Как говорится на сайте ведомства, средства выделены из резервного фонда правительства. Продолжить поддержку врачей поручил президент Владимир Путин. Премьер Михаил Мишустин распорядился продлить выплаты всем, кто оказывает помощь инфицированным COVID-19 до конца будущего года.