Минфин направил в российские регионы 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам в этом году

Речь идет о персонале, который работает с ковид-пациентами. Как говорится на сайте ведомства, средства выделены из резервного фонда правительства. Продолжить поддержку врачей поручил президент Владимир Путин. Премьер Михаил Мишустин распорядился продлить выплаты всем, кто оказывает помощь инфицированным COVID-19 до конца будущего года.
2020-11-30T20:32:27+03:00
2020-11-30T20:32:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 30 ноября 2020
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