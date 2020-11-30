Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Й.Клебо отказался от участия в этапах Кубка мира из-за пандемии

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо отказался от участия в этапах Кубка мира минимум до конца года из-за ситуации с коронавирусом. В интервью норвежской телерадиокомпании NRК он сказал, что считает неправильным международные перемещения в это время. Норвежец отметил, что понимает последствия своего решения.

На прошлой неделе спортсмен выиграл гонку на 15 километров классическим стилем и гонку преследования на этапе Кубка мира в Финляндии. Теперь он пропустит этапы в Давосе и в Дрездене.

Решение об участии в Тур де Ски, который стартует 1 января, Клебо обещал принять позже. Комментируя эту новость, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сказала изданию РБК, что российские спортсмены не будут сниматься с этапов кубка мира.