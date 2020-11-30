Приложения «ВКонтакте», «Госуслуги» и «Одноклассники» вошли в тройку лидеров по сбору персональных данных в России

Мобильные приложения «ВКонтакте», «Госуслуги» и «Одноклассники» вошли в тройку лидеров по сбору и обработке персональных данных пользователей в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily. В топ-20 приложений вошли также Facebook, «Тинькофф», «Сбербанк. Онлайн», Ozon, Мегафон и другие. Исследователи проанализировали топ-100 мобильных приложений для платформ Android и iOS по 30 категориям собираемых данных. При этом представитель «ВКонтакте» сказал изданию, что пользователи социальной сети самостоятельно указывают в своих профилях такую информацию, как семейное положение или место работы. В компании подчеркнули, что благодаря широким настройкам приватности, каждый может сам выбирать, какой информацией делиться и с кем. Аналогичный комментарий был дан и в «Одноклассниках».
2020-11-30T20:03:56+03:00
2020-11-30T20:03:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2750482-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:03, 30 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…