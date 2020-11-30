Приложения «ВКонтакте», «Госуслуги» и «Одноклассники» вошли в тройку лидеров по сбору персональных данных в России

Мобильные приложения «ВКонтакте», «Госуслуги» и «Одноклассники» вошли в тройку лидеров по сбору и обработке персональных данных пользователей в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily. В топ-20 приложений вошли также Facebook, «Тинькофф», «Сбербанк. Онлайн», Ozon, Мегафон и другие. Исследователи проанализировали топ-100 мобильных приложений для платформ Android и iOS по 30 категориям собираемых данных. При этом представитель «ВКонтакте» сказал изданию, что пользователи социальной сети самостоятельно указывают в своих профилях такую информацию, как семейное положение или место работы. В компании подчеркнули, что благодаря широким настройкам приватности, каждый может сам выбирать, какой информацией делиться и с кем. Аналогичный комментарий был дан и в «Одноклассниках».