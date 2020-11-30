Сотрудники скорой помощи города Большой Камень Приморского края жалуются на отсутствие президентских выплат

Руководство не идет на контакт и не желает обсуждать эти вопросы. Об этом медики рассказали в видеообращении. Медики отмечают, что деньги поступают в их медсанчасть из федерального центра, но до самих врачей выплаты не доходят.
2020-11-30T20:02:29+03:00
2020-11-30T20:02:29+03:00
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20:02, 30 ноября 2020
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