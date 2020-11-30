ВОЗ впервые с сентября отмечает уменьшение числа новых заражений коронавирусом в мире

В основном снижение идет за счет Европы, — заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, это происходит благодаря эффективности трудных и необходимых мер, принятых в последние недели. Гендиректор позитивно оценил эту новость. При этом подчеркнув, что ее следует интерпретировать крайне осторожно, поскольку достижения могут быть легко утрачены. Глава ВОЗ напомнил, что в большинстве других регионов мира число заболевших и летальных исходов растет. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 63 миллионов инфицированных COVID-19, почти полтора миллиона из них умерли.