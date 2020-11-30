Из-за острой нехватки онкопрепаратов благотворительные фонды вновь обратились с открытым письмом к правительству РФ

Из-за катастрофической нехватки онкопрепаратов благотворительные фонды вновь обратились с открытым письмом к правительству РФ. Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова, первое обращение было направлено в конце октября, но на некоторые важные пункты власти не отреагировали.

«В первом письме много было перечислено проблем фонда, на что-то власти обратили внимание, на что-то ответили, что нам кажется. Мы с этим не согласились, нам не кажется! Мы писали о 30 препаратах, а было принято решение о централизованной закупке только 5-ти препаратов, которых сейчас нет вообще на рынке», — рассказала она.

Е.Шергова выразила надежду, будет принято постановление, которое «позволило бы оперативно пересматривать цены на лекарства».

«Одно из главных причин, почему лекарства исчезают с рынка, потому что их цена не соответствует их реальной стоимости. Производителям невыгодно их производить и продавать в России, потому что от него требуют продавать дешевле, чем существующая стоимость производства», — отметила она.

Известны случаи, когда родителям больных детей приходилось искать нелегальные способы получения жизненно необходимых лекарств для своих детей, добавила Екатерина Шергова.