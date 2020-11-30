Суд в Киргизии пересмотрит уголовное дело против экс-президента Алмазбека Атамбаева

Верховный суд Киргизии отменил приговоры по делу о незаконном освобождении криминального авторитета, согласно которым экс-президент страны Алмазбек Атамбаев был осужден на 11 лет и два месяца лишения свободы. Дело передано на пересмотр в суд Бишкека. В связи с этим защита намерена добиваться освобождения Атамбаева из колонии, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Слесарев.

Экс-глава государства после прихода к власти Сооронбая Жээнбекова в 2017 году был лишен президентской неприкосновенности, ему предъявили обвинения в коррупции, в настоящее время он находится под стражей.