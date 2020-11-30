Гендиректор «дочерней» компании РЖД Петр Иванов избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики

За него проголосовало подавляющее большинство делегатов отчетно-выборной конфренции.

Иванов – уже третий президент ВФЛА за последний год. Он возглавляет компанию «Скоростные магистрали», а также Федерацию триатлона России. За кандидатуру Иванова было отдано почти 80% голосов. Другими его оппонентами были спортивный менеджер Михаил Гусев и олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова.

Новые выборы были назначены после того, как в июле стало известно, что ВФЛА вовремя не оплатила штраф в 5 млн долларов, назначенный Международной легкоатлетической федерацией World Athletics. Это грозит российской организации полным отстранением от всех соревнований, в том числе под нейтральным статусом.

В результате предыдущий глава ВФЛА Евгений Юрченко подал в отставку. Но и сам он пробыл на своей должности менее года. Его предшественник Дмитрий Шляхтин в ноябре прошлого года также был вынужден уйти в отставку после скандала с допинг-пробами прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Руководителя российской федерации обвинили тогда во вмешательстве в расследование нарушений антидопинговых правил.

ВФЛА уже около 5 лет дисквалифицирована международной федерацией World Athletics из-за многочисленных нарушений в допинговой сфере. Российские легкоатлеты вынуждены выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. На вторник назначено очередное заседание комиссии World Athletics по восстановлению статуса ВФЛА.