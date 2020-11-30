Защитники Батарейной бухты обратились в полицию, чтобы прекратить подготовку к строительству зернового порта

Ранее губернатор Ленинградской области перед выборами обещал остановить работы и использовать чистый пляж в качестве курорта.

Рабочие свернули оборудование для бурения и уехали из соснового леса на берегу Батарейной бухты после того, как активисты вызвали полицию.

Напомним, в этом году компания «Балтийский Зерновой Терминал» объявила о планах создания в Батарейной бухте крупного порта, а также железнодорожной ветки и предприятия по переработке зерна. Этот участок ранее входил в заказник «Лебяжий». Однако более 20 лет назад его вывели из-под охраны, и хотя проект компании Сургутнефтегаз не получил развития, бухту не вернули в заказник. О новых планах застроить берег жители узнали накануне губернаторских выборов. Действующий глава Ленинградской области Александр Дрозденко обещал, что на этом месте останется курорт. Сейчас в правительстве региона также не знают о начале работ, сказала представитель администрации Екатерина Путронен.



Отметим, что по мнению экологов строительство порта в Батарейной бухте приведёт к потере последних естественных нерестилищ для лососевых рыб в российской части Финского залива. Кроме того, здесь останавливаются десятки тысяч перелётных птиц, в том числе лебедей.

Порт в Батарейной бухте может стать четвёртым подобным комплексом на двухсоткилометровом побережье. При этом порты в Усть-Луге и Бронке работают с неполной загрузкой.