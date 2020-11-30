Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете иностранного гражданства для военных и гражданских служащих

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете иностранного гражданства или вида на жительство в других странах для военных и гражданских служащих. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Запрет распространяется на должности, для которых требуется оформление допуска к государственной тайне. Чиновникам, которые сейчас занимают такие должности, при наличии гражданства или вида на жительство другой страны, нужно будет в течение полугода от них отказаться после вступления закона в силу. Тогда они смогут сохранить свои посты.

Кроме того, если человек с доступом к гостайне вышел из российского гражданства, он должен об этом письменно уведомить работодателя. После этого договор с ним будет расторгнут. Документ также коснется дипломатов и их супругов.

Документ внесен в Думу в рамках приведения законодательства в соответствие с новой редакцией Конституции.