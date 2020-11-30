Благотворительные фонды вновь обратились с открытым письмом к правительству России из-за нехватки онкопрепаратов

Первое обращение было направлено в конце октября, но на некоторые важные пункты власти не отреагировали. Об этом «Эху Москвы» рассказала директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. Известны случаи, когда родителям больных детей приходилось искать нелегальные способы получения жизненно необходимых лекарств для своих детей, добавила Екатерина Шергова.
2020-11-30T19:01:57+03:00
2020-11-30T19:01:57+03:00
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19:01, 30 ноября 2020
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