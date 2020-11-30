В Париже возобновился суд над бывшим президентом Франции Николя Саркози

Об этом сообщил телеканал BFM. Судебное разбирательство, стартовавшее неделю назад, было прервано в первый же день по просьбе другого фигуранта. Бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер указал в ходатайстве, что не может присутствовать из-за проблем со здоровьем. Ему была назначена медицинская экспертиза.

Нынешний процесс носит беспрецедентный характер. Впервые в истории Франции президент лично предстал перед судом. Саркози обвиняют в коррупции и попытке подкупа судьи. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и миллионный штраф. Он см называет преследование «охотой на ведьм».