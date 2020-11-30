Пираты атаковали судно в Гвинейском заливе

Похищены четверо членов экипажа, в том числе гражданин России, двое филиппинцев и румын. Об этом сообщил проект Dryad Global. По его данным судно для перевозки жидких химических веществ Agisilaos направлялось из Конго в Того. Прибытие в конечный пункт ожидалось 29 ноября. Нападение произошло в 22 милях от Ломе, в территориальных водах Ганы. Сейчас судно и остальные моряки находятся в безопасности. Местные власти извещены о произошедшем. Agisilaos зарегистрирован под флагом Маршалловых островов, им владеет греческая компания.