Пираты атаковали судно в Гвинейском заливе

Похищены четверо членов экипажа, в том числе гражданин России, двое филиппинцев и румын. Об этом сообщил проект Dryad Global. По его данным судно для перевозки жидких химических веществ Agisilaos направлялось из Конго в Того. Прибытие в конечный пункт ожидалось 29 ноября. Нападение произошло в 22 милях от Ломе, в территориальных водах Ганы. Сейчас судно и остальные моряки находятся в безопасности. Местные власти извещены о произошедшем. Agisilaos зарегистрирован под флагом Маршалловых островов, им владеет греческая компания.
2020-11-30T18:33:19+03:00
2020-11-30T18:33:19+03:00
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18:33, 30 ноября 2020
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