Китайский космический аппарат готовится к посадке на Луну

Это произойдет впервые за 44 года. Посадочный модуль зонда «Чанъэ-5» уже отделился от орбитального блока. Как объявили в Китайском национальном космическом управлении, сейчас специалисты выжидают подходящий момент, чтобы осуществить мягкую посадку. Аппарат должен будет прилуниться на обозреваемой стороне спутника Земли в крупнейшем лунном море, известном как Океан Бурь.

На спускаемом модуле установлены манипулятор с ковшом и буровое устройство. Они нужны, чтобы добыть образцы лунной породы. Предполагается, что аппарат заберёт оттуда в около двух килограммов геолита — это в несколько раз больше, чем когда-либо в истории.

На поверхности Луны «Чанъэ-5» проведёт не более одного лунного дня — это примерно 14 земных суток. Специалисты считают, что модуль должен будет находиться на освещенной части спутника Земли, поскольку ночные низкие температуры могут повредить электронику. Домой аппарат вернётся только в середине декабря.

КНР проводит подобную миссию в первый раз. Ранее с этой целью на Луну летали только СССР и Соединённые Штаты. По мнению сотрудника Государственного Астрономического Института имени Штернберга Владимира Сурдина, сейчас космическая программа Пекина уже, вероятно, опережает конкурентов: «Китай чрезвычайно активно в последние занят исследованием Луны и они систематически наращивают свои возможности. Все последние эксперименты, связанные с космосом, у китайцев более или менее благополучно проходят, потому что они идут уже по проторенной дороге — до них такое совершалось, но, пожалуй, начинают уже и обгонять американскую и отечественную космонавтику».

На прошлой неделе в NASA выразили надежду, что Китай поделится результатами этого исследования. В свою очередь полученные образцы КНР планирует хранить в Национальной астрономической обсерватории в Пекине.

В последний раз такую миссию проводили советские учёные в 1976 году. Она привела к тому, что у исследователей появились доказательства наличия на Луне воды.