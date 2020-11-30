Издание «Медиазона» заявляет о возможном занижении данных по смертности от коронавируса в два раза

К такому выводу журналисты пришли, сравнив официальные сводки от Оперативного штаба и сведения из закрытого Информационного центра по мониторингу.

Цифровые архивы с данными о погибших предоставил пользователь Информационного центра, пожелавший сохранить анонимность. Материалы затрагивают период с 31 марта по 22 ноября. Из них следует, что на койках под ковидных больных, умерли 75 тысяч пациентов. Власти никогда не публиковали эти цифры, но власти используют их для оценки ситуации в каждом регионе. Более того, президент поручил полпредам следить за этой базой и отчитываться еженедельно.

За публичные данные отвечает Роспотребнадзор. В тот же период с конца марта по середину ноября ведомство насчитало 36 тысяч умерших с диагнозом коронавирус.

Расхождение статистики характерно не для всех субъектов федерации. Так в трети регионов, в том числе в Москве, Московской, Тульской, Тверской областях данные оперштабов и Информационного центра полностью совпали. В Омске расхождение началось в начале этого месяца.

19 регионов, среди них Крым, Алтайский край, Дагестан и Коми, занижают статистику, утверждает «Медиазона». Так в Петербурге на протяжении семи месяцев использовался понижающий коэффициент две трети.

Почти в 30 регионах официально публикуемые данные и сведения и реестра ИЦК оказались никак не связаны. К примеру, в Чечне сначала занижали цифры в десятки раз, а позже просто перестали обновлять информацию в закрытом центре Минздрава.

Профильные ведомства на публикацию пока не отреагировали.