Власти Петербурга пообещали перепроверить соблюдение коронавирусных ограничений на концерте Басты в «Ледовом дворце»

Власти Петербурга пообещали перепроверить соблюдение коронавирусных ограничений на концерте репера Басты в «Ледовом дворце». Ранее сотрудники Смольного не нашли там нарушений, однако на видео в соцсетях зрители стоят плечом к плечу.

На видео, которые выкладывали в соцсетях посетители концерта репера, отчетливо видно, что трибуны петербургской спортивно-концертной площадки практически заполнены. В партере люди, вопреки местным коронавирусным ограничениям, стоят, а не сидят на стульях. При этом ранее чиновники отчитались, что на концерте Василия Вакуленко, известного как Баста, все нормы соблюдались. Остались без внимания властей и выступления группы «Би-2», которые прошли в БКЗ «Октябрьский» на глазах у нескольких тысяч петербуржцев. Зато чиновники посетили с проверками два клуба: концерты групп «Чиж и Компания» и «Бригадный подряд», по сообщению из Смольного, прошли с нарушениями. Самым главным стало отсутствие согласование мероприятий в комитете по культуре. Хотя организаторы отмечают, что билеты на выступления рок-групп продали намного раньше чем ограничения вступили в силу. И в отличии от БКЗ и «Ледового дворца», клубы А2 и «Космонавт», где прошли концерты, не принадлежат городу и не находятся в ведении комитета по культуре. Добавим, что чиновники также в ходе рейда чуть не сорвали джазовый вечер на площадке «Люмьер Холл». По словам организаторов, в зале почти на пятьсот человек находилось лишь восемьдесят посетителей. Однако проверяющие всё равно составили протоколы, так как концерт не согласовали.

Напомним, с первого декабря в Петербурге, в соответствии с постановлением властей, наполняемость концертных залов, театров и кинозалов не должна превышать 25 процентов от общего количества мест. Исключение сделают лишь для тех мероприятий, на которые заранее продали большую часть билетов.