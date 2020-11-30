Благотворительные фонды и пациентские организации снова обратились к правительству России с открытым письмом

Они называют катастрофической нехватку лекарств для лечения людей с онкологическими заболеваниями, — сообщает издание Фонтанка. Представители фондов подчеркивают, что во многих регионах ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Первое открытое письмо было опубликовано в октябре.