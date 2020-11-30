Президент Чехии Милош Земан потребовал у контрразведки сведений о работе спецслужб РФ в стране

Милош Земан потребовал от контрразведки предоставить доказательства о деятельности в республике российских спецслужб, имена их агентов, а также имена тех, кто со стороны Чехии им помогает.

Контрразведка также должна задокументировать информацию о предполагаемом отмывании денег группировками организованной преступности из России, на что указывает утечка документов из Управления США по борьбе с финансовой преступностью Земана интересует, происходит ли это на самом деле, какие компании могут быть к этому причастны, откуда происходят денежные транзакции и ведут ли потоки отмывания денег к российским спецслужбам. По словам оппозиционных политиков, поставленные задачи президента — это продолжение его войны с контрразведкой. Лидеры оппозиции неоднократно указывали на то, что окружение Земана представляет угрозу безопасности. В этом контексте упоминается и советник президента Мартин Неедли, который на прошлой неделе прилетал в Москву. По мнению журналистов, подобный шаг президента нацелен на то, чтобы снять с поста руководителя службы безопасности Михала Кауделка. Напомним, Земан выступает против гражданской контрразведки, он называл представителей разведывательной службы «придурками» и не воспринимал Кудельку в качестве руководителя. Земан не скрывает, что он хотел бы видеть на посту главы контрразведки кого-то другого. Летом следующего года истечет пятилетний срок Куделки. Правительство может продлить срок его полномочий или же выбрать кого-то другого. По словам директора гражданской разведки Петра Земана, президент пытается заманить Куделку в ловушку. Если бы он выполнил задание и предоставил ему информацию, контрразведка была бы полностью дискредитирована. Если он не выполнит задачу, это еще один аргумент для Земана, что Куделка не должен продолжать руководить службой.

Чешская контрразведка в своих отчетах, часть которых доступна общественности, ежегодно утверждает, что деятельность российских спецслужб представляет одну из основных угроз для национальной безопасности Чехии.