Избранный президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья

Оружие, которое они охраняют, должно быть вывезено с территории страны, — сказала Санду. Она заявила в эфире РБК, что намерена обсудить этот вопрос с российским руководством. Президент считает также, что миротворцев в Приднестровье нужно заменить на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Кремль рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с руководством Молдавии – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как ожидается, церемония инаугурации нового президента Молдавии состоится 24 декабря. Источник РИА утверждает, что Москва пока не получала приглашение на церемонию, но рассчитывает, что оно поступит.