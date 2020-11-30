НАТО продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе в ответ на усиление российской военной группировки в Крыму, — заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться 2 декабря с министрами иностранных дел Украины и Грузии. Главы МИД этих стран примут участие в отдельной онлайн-сессии встречи министров иностранных дел НАТО.
2020-11-30T18:17:47+03:00
2020-11-30T18:17:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2750414-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:17, 30 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…