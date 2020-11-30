НАТО продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе в ответ на усиление российской военной группировки в Крыму, — заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться 2 декабря с министрами иностранных дел Украины и Грузии. Главы МИД этих стран примут участие в отдельной онлайн-сессии встречи министров иностранных дел НАТО.