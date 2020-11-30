Сотрудник ФСO, по данным агентства ТАСС, покончил с собой во время несения службы на территории московского Кремля

Сотрудник Федеральной службы охраны, по данным агентства ТАСС, покончил с собой во время несения службы на территории московского Кремля. Сведения о мотивах его поступка при этом разнятся.

Силовики начали проверку по факту гибели военнослужащего в Кремле, сказал собеседник агентства. При этом он утверждает: предположительно сотрудник ФСО решил совершить самоубийство по личным мотивам. Версию о том, что к печальному исходу привели условия службы, он отверг – как и данные о принадлежности погибшего к личной охране президента.

Между тем ранее все эти сведения раскрыло сетевое издание Baza. По его данным, погибшим являлся Михаил Захаров, а застрелился он, как утверждается, прямо во время службы. Коллеги рассказали интернет-изданию, что руководство ФСО равнодушно относилось к условиям его работы. Кроме того, по их словам, Захаров часто перерабатывал – одна из смен, в частности, продолжалась более 15 часов. Эта практика, говорят собеседники сетевого издания, в последнее время участилась из-за нехватки кадров, при этом переработка не оплачивается, а также с недавних пор перестала давать право досрочного выхода на пенсию.

В то же время и в личной жизни у Захарова, как утверждается, было не так гладко. В публикации говорится, что сотрудник ФСО в декабре должен был развестись со своей супругой по обоюдному согласию. Жене при этом сообщили лишь о факте смерти, не вдаваясь в подробности случившегося и не уточняя, что речь идет о самоубийстве.

Официальные лица сведения о самоубийстве сотрудника ФСО в Кремле пока не комментировали.