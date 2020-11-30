Бывший спецкор «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов останется в СИЗО до 7 марта

Так решил Лефортовский суд Москвы. Сафронов обвиняется в госизмене. Защита настаивает на его невиновности и намерена обжаловать продление ареста.

Защита представила суду доказательства невиновности Ивана Сафронова и они были приобщены к делу, — сообщил адвокат обвиняемого Иван Павлов. По его словам, входе сегодняшнего заседания в суд было подано более 300 личных поручительств за Сафронова, в основном от руководителей различных СМИ и журналистов, но суд отказался принять это во внимание. Адвокаты намерены обжаловать продление ареста.