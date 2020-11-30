56 стран, входящих в ОЗХО, подписали совместное заявление в связи с отравлением Алексея Навального

56 стран, входящих в Организацию по запрещению химического оружия, подписали совместное заявление в связи с отравлением Алексея Навального. Они считают, что политик был отравлен боевым веществом Новичок и к этому причастна Российская Федерация.

Среди подписавших заявление стран — Австралия, Германия, Франция, Япония, Швейцария, Турция, Украина и Великобритания. В документе отмечается, что нет никаких сомнений в достоверности выводов экспертизы ОЗХО о том, что Навальный подвергся воздействию нервно-паралитического агента «Новичок». Он же использовался при нападении в британском Солсбери в 2018 году, что также вызывает беспокойство. Это вещество применяется исключительно как химоружие. Это неприемлемо и противоречит международным правилам. Страны, подписавшие документ, настоятельно призывают Россию, на территории которой было совершено покушение на оппозиционера, незамедлительно раскрыть обстоятельства отравления с применением химоружия и наказать виновных. В документе отмечается, что до начала конференции Москва какой-либо дополнительной информации по инциденту не представила. В отдельном заявлении представитель Минобороны Великобритании Аннабель Голди подчеркнула, что нет никакого правдоподобного объяснения отравлению господина Навального кроме причастности и ответственности России за это ужасное нападение. Она призвала Москву полностью раскрыть ОЗХО программу «Новичка». Известно, что в Россию в связи с отравлением Навального должны прибыть эксперты организации, даты пока не называются. Напомним, что следы вещества группы «Новичок» в организме российского оппозиционера обнаружили лаборатории Германии, Франции и Швеции.

Российская делегация в свою очередь заявила, что Германия и ее партнеры используют ситуацию вокруг Навального для санкционного давления на Россию, и Германия сама нарушила Конвенцию по химоружию, отказавшись сотрудничать с Россией. Постоянный представитель России при ОЗХОМ Александр Шульгин заявил, что Российская Федерация не поддерживает проект бюджета Организации по запрещению химоружия на следующий год. Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил, что Россия «может подумать» о выходе из Организации по запрещению химоружия, — напоминает РИА.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к отравлению Навального. В середине ноября министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Навального могли отравить уже после того, как он покинул Омскую больницу. Российские правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовное дело по факту отравления Навального.

Сам Навальный, выступая в Европарламенте призвал Европу ввести санкции в отношении российских олигархов, в том числе в качестве ответной реакции на его отравление.

Ранее Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и одного НИИ из-за отравления Навального. В санкционном списке, в частности, оказались директор ФСБ Александр Бортников и первый зам.главы президентской администрации Сергей Кириенко. В Кремле заявили, что не видят логики в этих санкциях.



Среди 56 стран-членов ОЗХО, Обратившихся к России, основные игроки. Их позиция имеет серьезный вес, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал глава Совета Фонда защиты прав человека, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Каспаров считает важной реакцию Запада на нарушение международного законодательства.