В Минске прошел очередной так называемый «Марш Мудрости»

Как и на предыдущих аналогичных акциях, для противодействия пенсионерам было направлено большое число силовиков. Они перекрыли некоторые улицы, блокировав часть протестующих, передает ТАСС. Некоторых участников акции забрали в автобусы и повезли в ОВД. Как сообщила Белорусская ассоциация журналистов, в ходе освещения мероприятия задержали аккредитованного корреспондента РИА Новости. Спустя час она сообщила, что ее отпустили из милиции.
2020-11-30T17:32:33+03:00
2020-11-30T17:50:24+03:00
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17:32, 30 ноября 2020
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