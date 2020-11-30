В Минске прошел очередной так называемый «Марш Мудрости»

Как и на предыдущих аналогичных акциях, для противодействия пенсионерам было направлено большое число силовиков. Они перекрыли некоторые улицы, блокировав часть протестующих, передает ТАСС. Некоторых участников акции забрали в автобусы и повезли в ОВД. Как сообщила Белорусская ассоциация журналистов, в ходе освещения мероприятия задержали аккредитованного корреспондента РИА Новости. Спустя час она сообщила, что ее отпустили из милиции.