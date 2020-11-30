Президент «Ростагроэкспорта» и основатель «Б. Ю. Александров» Борис Александров скончался в возрасте 73 лет

Президент компании «Ростагроэкспорт» и основатель именного бренда «Б. Ю. Александров» Борис Александров скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщил Молочный союз России. В начале ноября бизнесмен заразился коронавирусом. Неделю назад его госпитализировали в тяжелом состоянии, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ранее предприниматель не считал COVID-19 серьезной угрозой. Об этом Борис Александров говорил в интервью YouTube-проекту Forbes Vitality. Борис Александров также говорил, что маски не защищают от вируса.



Последние годы Александров жил в Латвии. Он переехал в Юрмалу, когда у него диагностировали рак, — сообщает РБК.