Россия не поддерживает проект бюджета Организации по запрещению химоружия на следующий год

Об этом заявил постоянный представитель при ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, к проекту есть некоторые замечания. Россия делилась с другими делегациями своими озабоченностями и опасениями, но добиться взаимопонимания не удалось. Прошлой осенью бюджет ОЗХО на этот год был принят несмотря на то, что представители России, Китая, Сирии и ряд других стран были против. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя не исключил выхода страны из Организации по запрещению химоружия.

