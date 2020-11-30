Об этом заявил постоянный представитель при ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, к проекту есть некоторые замечания. Россия делилась с другими делегациями своими озабоченностями и опасениями, но добиться взаимопонимания не удалось. Прошлой осенью бюджет ОЗХО на этот год был принят несмотря на то, что представители России, Китая, Сирии и ряд других стран были против. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя не исключил выхода страны из Организации по запрещению химоружия.
Россия не поддерживает проект бюджета Организации по запрещению химоружия на следующий год
Об этом заявил постоянный представитель при ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, к проекту есть некоторые замечания. Россия делилась с другими делегациями своими озабоченностями и опасениями, но добиться взаимопонимания не удалось. Прошлой осенью бюджет ОЗХО на этот год был принят несмотря на то, что представители России, Китая, Сирии и ряд других стран были против. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя не исключил выхода страны из Организации по запрещению химоружия.