Депутат Выборный: РФ не стоит отвечать на заявление стран ОЗХО по ситуации с Навальным при отсутствии доказательств

Страны-члены ОЗХО подписали заявление по ситуации Алексея Навального, считающие, что политик был отравлен химическим оружием и к этому напрямую причастна Россия. Никаких доказательств против России нет, поэтому отвечать на вопрос об отравлении нелогично. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

«Такие требования, на мой взгляд, это яркий пример международной коррупции, когда все выстраиваются в общую риторику для того, чтобы обвинить ту или иную страну, которая по сути отстаивает позицию независимости. Здесь с точки зрения права можно было бы вести речь на этот счет только тогда, когда есть незыблемые аргументы. Но здесь нет ничего. И мы прекрасно понимаем, что определенным странам важно вести эту риторику — по сути продолжение истории со Скрипалями, когда нет ни одного доказательства, но обязательно есть умозаключение, что виновата Россия», — сказал депутат.

Претензии, видимо, продолжат поступать, считает А.Выборный, пока не закончится деструктивная пропаганда в отношении России.

«Здесь элементы права смещают в сторону политики. И когда это закончится тогда, когда закончится антироссийская деструктивная пропаганда. Давайте вместе разберемся. Трудно объяснить с точки зрения здравого смысла то, что не поддается объяснению», — заключил он.

В заявлении, которое подписали 56 стран-участниц ОЗХО, отмечается, что анализ биомедицинских образцов Навального, проведенный экспертами ОЗХО, подтвердил присутствие нервно-паралитического агента из группы химических веществ «Новичок». В связи с этим члены ОЗХО потребовали от Москвы объяснить произошедшее с российским оппозиционером.