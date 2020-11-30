Суд в Киргизии пересмотрит уголовное дело против экс-президента Алмазбека Атамбаева

Ранее он был приговорен к длительному тюремному сроку за содействие в освобождении криминального авторитета.

Задержанию Атамбаева в 2019 году предшествовало вооруженное противостояние возле его резиденции. Столкновения между сторонниками экс-президента и силовиками привели к большому количеству потерпевших и даже жертвам.

Атамбаева признали виновным в незаконном освобождении местного мафиози, которого отпустили на основании фальшивой справки о лейкозе, напоминает издание kloop.kg. Бывший глава государства был лишен неприкосновенности и всех привилегий и получил 11 с лишним лет тюрьмы. В октябре Атамбаева освободили по требованию соратников, недовольных результатами парламентских выборов.

Дело о коррупции будет пересмотрено в суде Бишкека. Однако претензии к политику этим не ограничиваются. Он проходит по делу о беспорядках при штурме его резиденции.

Атамбаева также обвиняют в отмывании денег и коррупции при распределении земельных участков. Если вина будет доказан, он получит пожизненный срок. Между тем, его адвокат Сергей Слесарев сказал «Интерфаксу», что в связи с сегодняшним решением Атамбаев уже завтра может выйти из колонии.