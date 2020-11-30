За избиение в отделе полиции жителю Колпино присудили пятьдесят тысяч рублей

Ранее в этом году сотрудники органов получили по этому эпизоду реальные сроки.

Защита Вадима Коваля требовала с МВД два с половиной миллиона рублей. Компенсацию, которую присудили жителю Колпино за моральный вред, его адвокаты, как пишет портал Север Реалии, считают недостаточной. Они планируют обжаловать решение суда в ближайшее время. Напомним, инцидент с Вадимом Ковалем произошёл в мае прошлого года. 17-летнего молодого человека заподозрили в краже из магазина. Полицейские доставили его в отдел. Сотрудники МВД начали избивать его, чтобы получить признание в совершении преступления. При этом, с него сняли штаны и нижнее бельё. Также полицейские обещали совершить в отношении горожанина насильственные действия сексуального характера. В начале этого года их осудили — одного из них на полтора года, второго на год и восемь месяцев. Свою вину они признали, а после ещё и выплатили пострадавшему по пятьдесят тысяч рублей каждый.

Добавим, что теперь уже бывшим полицейским суд запретил работать в правоохранительных органах в течении двух лет.