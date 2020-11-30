56 стран-участниц ОЗХО осудили покушение на политика Алексея Навального

Около четверти от всех государств, которые входят в Организацию по запрещению химического оружия, считают, что Россия должна незамедлительно раскрыть все обстоятельства использования токсичного химиката против Алексея Навального. Это следует из обращения, опубликованного в Твиттере делегации Великобритании в ОЗХО. В тексте подчёркивается, что те, кто несёт ответственность за использование химического оружия, должны понести соответствующее наказание. Также по словам авторов заявления Москва так и не предоставила никакой информации о сведениях про покушение на политика, которые ей удалось получить.

Тем временем генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас сегодня сказал, что сейчас продолжается подготовка визита специалистов в Россию по инциденту с Навальным. По словам главы организации, эксперты сейчас изучают все правовые и технические параметры для проведения такой поездки. Когда именно они смогут приехать — пока не известно.

Ранее несколько независимых европейских лабораторий подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом. В свою очередь Россия не признает, что это могло произойти на её территории.