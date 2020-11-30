На кладбище в Краснодарском крае обнаружен тайник с 50 миллионами рублей

Его нашли в ходе расследования уголовного дела о взяточничестве в отношении заместителя гендиректора региональной электросетевой компании, сообщает пресс-служба следственного управления. Следователи предполагают, что найденные деньги были добыты преступным путем.

Топ-менеджер был арестован в октябре. По данным СК, он предложил своему подчиненному, в отношении которого велась доследственная проверка, помочь избежать уголовной ответственности, передав должностным лицам 10 миллионов рублей. В доме и кабинете подозреваемого в ходе обысков было найдено более 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов и порядка 10 дорогостоящих часов. Как писала газета «Коммерсантъ», фигурантом дела является заместитель гендиректора «Россети Кубань» Максим Щепакин.