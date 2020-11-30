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16:32, 30 ноября 2020

Российская вакцина «Эпивак – Корона» должна поступить в массовый оборот уже на следующей неделе

Об этом сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов. В России, по мнению Максютова, необходимо привить вакциной против коронавируса хотя бы половину населения. Это позволит достичь коллективного иммунитета.



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