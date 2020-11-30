Бывшую главу Минздрава Иркутской области Наталью Ледяеву задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере

В ее доме прошел обыск. По данным источника интернет-издания «Тайга.инфо», экс-чиновницу отправили в изолятор временного содержания. По версии следствия, Ледяева способствовала тому, что компания ее сына выиграла контракт на поставку медицинских масок и респираторов для больниц. При этом изделия не прошли госрегистрацию и не соответствовали условиям контракта. Сумма ущерба региональному бюджету составила около 25 миллионов рублей. В октябре сообщалось о задержании шестерых фигурантов этого дела, в том числе сына Ледяевой.