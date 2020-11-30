Евросоюз готовит против России новый санкционный режим, аналогичный американскому «списку Магнитского»

Сейчас это обсуждается в Совете ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии. В июле Великобритания ввела санкции против председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и еще 24 человек, связанных с российскими силовыми структурами. Эти люди, по утверждению британских властей, причастны к смерти в «Матросской тишине» аудитора Сергея Магнитского в 2009 году.