Мэр сибирского города выкинул свою шапку в начале телемоста с президентом

Несмотря на морозы и просьбу Путина, чиновник отказался вернуть головной убор на прежнее место.

Инцидент, попавший в объектив телекамер, произошел в ходе совещания по экологической обстановке в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. В Кремле обратили внимание на проблему хранящихся отходов химпроизводства, и президент решил заслушать доклад чиновников с места.

Участников телемоста, в том числе, полпреда в Сибири, губернатора, а также мэра разместили на улице. Присутствовавшая там же вице-премьер Виктория Абрамченко пожаловалась, что от холода и ожидания «пальцы на ногах скукожились».

Когда к ним подключился президент, чиновники почти синхронно скинули капюшоны, а мэр Максим Торопкин стянул с голову шапку и отбросил ее в сторону. Путин заулыбался, но попросил собеседников надеть головные уборы, чтобы не заболеть и не отморозить уши. К его совету они не прислушались.

Торопкин пояснил позже, что не мог не снять шапку перед президентом, несмотря на мороз и получасовое ожидание. Торопкин возглавляет Усолье-Сибирское уже три года.