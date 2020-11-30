Во Франции прививки от коронавируса будут делать в первую очередь постояльцам домов престарелых и некоторым категориям медиков. В домах престарелых кампания по вакцинации начнется как только будут получены первые дозы вакцины.
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