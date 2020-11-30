Медиазона: С апреля по ноябрь в РФ от COVID умерли в два раза больше человек, чем указано в официальной статистике

С апреля по ноябрь в России от коронавируса, по данным «Медиазоны», умерли в два раза больше человек, чем это следует из официальной статистики. Как утверждается, примерно половина регионов занижает данные об умерших в несколько раз.

Основной для публикаций журналистов интернет-изданий «Медиазона» и «Медуза» стала база данных Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Минздрава. Как утверждается, доступ к ней предоставил пользователь базы, не ставший называть свое имя. Из этих данных следует, что с 31 марта и до 22 ноября включительно на местах в больницах, выделенных специально для заразившихся коронавирусом, умерли почти 75 тысяч человек. В то время как Роспотребнадзор, который публично представляет статистику жертв, говорит о цифрах в два раза меньше – около 36,5 тысяч человек.

«Медиазона», при этом, оговаривается, что данные информационного центра Минздрава, с одной стороны, не учитывают тех, кто умер от коронавируса не в специализированных больницах. С другой стороны, эта статистика учитывает людей, скончавшихся на коронавирусных койках не от самой инфекции.

В то же время, из публикации следует, что около половины регионов занижают статистику смертности, которую публикует оперативный штаб. Среди этих регионов, к примеру, Санкт-Петербург, Иркутская область, Кабардино-Балкария и ряд других. А в 29 регионах официальные данные о летальности от коронавируса в несколько или даже в десятки раз ниже, чем сведения об избыточной смертности – в числе этих субъектов, в частности, упоминаются Чечня, Татарстан, Ленинградская область и многие другие.

В Минздраве публикацию «Медиазоны» и «Медузы» пока не комментируют.