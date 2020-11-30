56 стран-участниц Конвенции о запрещении химоружия осудили использование отравление Алексея Навального

56 из 193 стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия осудили использование химического вещества группы Новичок в отношении Алексея Навального. В совместном заявлении подчеркивается, что Москва должна незамедлительно раскрыть обстоятельства нападения, а ответственные за него понести наказание.

Великобритания считает, что к отравлению Навального причастно российское государство, — об этом завила представитель британского Министерства обороны Аннабель Голди. Как стало известно, эксперты Организации по запрещению химоружия намерены приехать в Россию в связи с отравлением Навального. Когда состоится этот визит, пока неизвестно.

Ранее несколько независимых лабораторий подтвердили, что Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом. Российские власти считают, что это могло произойти уже после того, как Навальный покинул Омскую больницу.

Сам Навальный ранее призвал Европу ввести финансовые санкции в отношении российских олигархов, в том числе, в качестве реакции на его отравление.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских чиновников и одного НИИ из-за отравления Навального.