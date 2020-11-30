Встреча министров ОПЕК вряд ли существенно повлияет на цены на нефть – эксперт

Во вторник, 1 декабря, министры ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК, проведут встречу для обсуждения лимитов добычи нефти на первые месяцы 2021 года. Эта встреча вряд ли окажет существенное влияние на цены на нефть. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Финансовые рынки, где в значительной степени определяется цена на нефть, на заявления ОПЕК давно не реагируют. И инструменты ОПЕК по манипулированию рынком крайне ограничены. Поэтому можно ожидать, что любое решение ОПЕК+ окажет краткосрочное воздействие на рынок», — пояснил эксперт.

Как уточнил М.Крутихин, «цены на нефть могут дернуться вверх или вниз, но затем снова будут колебаться по воле широкого финансового рынка, то есть спекулянтов, которые торгуют «бумажной нефтью» — фьючерсными и форвардными контрактами, деривативами и так далее». «Именно они сейчас определяют цену», — заключил он.