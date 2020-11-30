Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и отправил дело на новое рассмотрение, — сообщает РИА. Ранее районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Одновременно продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках. Экс-президенту грозит пожизненное заключение.