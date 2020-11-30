Президент Армении попросил Владимира Путина помочь с возвращением из Азербайджана военнопленных и заложников

Президент Армении Армен Саркисян попросил российского руководителя Владимира Путина помочь с возвращением из Азербайджана военнопленных и заложников. В своем письме Саркисян отмечает, что армянская общественность и диаспора глубоко обеспокоены положением пленных в Азербайджане.