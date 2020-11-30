Бывшая глава минздрава Иркутской области Ледяева задержана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере

Бывший руководитель Министерства здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева задержана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, — сообщает Следственный комитет. По версии следствия, компания сына Ледяевой поставила в больницы некачественные защитные маски. Ледяева покинула пост министра здравоохранения в этом месяце по собственному желанию.