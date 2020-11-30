Евросоюз в ближайшее время утвердит свой «Акт Магнитского» — объявил представитель Еврокомиссии

«Акт Магнитского» это санкционный список, принятый в США в 2012 году. Фигурантами списка становятся иностранные физические лица и организации, причастные к нарушениям прав человека и коррупции. Документ назван по имени Сергея Магнитского, скончавшегося в российской тюрьме. Позже «Акт Магнитского» приобрел глобальный характер.