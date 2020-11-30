В Петербурге незаконно снесли кирпичную трубу фабрики

Застройщик не направил в надзорные органы уведомление о работах, в результате которых обломки сооружения разлетелись по дворам многоэтажек.

Госстройнадзор Петербурга не выдавал разрешение на проведение работ. После сообщений в СМИ застройщика вызвали в ведомство для того, чтобы он объяснил, что случилось на Архивной улице минувшей ночью. Напомню, там снесли старую кирпичную заводскую трубу. При падении ее обломки разлетелись на десятки метров и повредили несколько автомашин. Очевидцы рассказали в социальных сетях, что труба упала плашмя с сильным грохотом, дома тряхнуло, как при землетрясении, в квартирах задрожала мебель. В ближнем доме выбило окна, снесло входную дверь в парадную, пострадал паркинг. Жильцов заранее не предупредили, поэтому они испугались и вышли на улицу. Как рассказали изданию «Фонтанка.ру» в строительной компании Setl Group, подрядчиком по сносу выступило специализированное предприятие «СносСтройИнвест». Заказчик проводит свою собственную проверку того, насколько работы соответствовали утвержденному проекту. Ее результаты направят в администрацию города и правоохранительные органы.

Компания-застройщик сообщила, что компенсирует все затраты на ремонт поврежденного имущества жителей.