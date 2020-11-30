По данным «Медиазоны», с апреля по ноябрь в РФ умерли в 2 раза больше пациентов с коронавирусом, чем в оф. статистике

По данным издания «Медиазона», с апреля по ноябрь в России умерли как минимум в два раза больше пациентов с коронавирусом, чем учтено в официальной статистике. Половина регионов занижает цифры в разы или даже в десятки раз. «Медиазона» получила доступ к данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Министерства здравоохранения. Согласно этим данным, с начала пандемии умерли 74866 человек, тогда как публично сообщалось о том, что умерли 36516.
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