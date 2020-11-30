56 стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия осудили отравление политика Алексея Навального и призвали российские власти раскрыть обстоятельства произошедшего. Как отмечается в совместном заявлении, Навальный подвергся воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». При этом российские власти не предоставили никакой информации по этому делу. В частности, Великобритания считает, что к отравлению Навального причастно российское государство. Об том заявила представитель британского Министерства обороны Аннабель Голди.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к отравлению Алексея Навального. В середине ноября министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Навального могли отравить уже после того, как он покинул омскую больницу.

Российские правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовное дело по факту отравления Навального.